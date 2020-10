Taggia: colonia felina alle ex Caserme Revelli nel degrado, "Si cercano volontari per 25 mici"

A Taggia si cercano volontari per aiutare dei gatti a sopravvivere, nella colonia felina dalle ex Caserme Revelli. La situazione è grave qui cercano riparo e sostentamento almeno 25 mici che oggi si trovano senza le cure o le attenzioni necessarie.

Questa è una delle oltre 20 colonie distribuite tra Taggia, Arma di Taggia e Levà. "La situazione è disastrosa, abbiamo gatti non curati e affamati, piccoli e gatte da sterilizzare. Alcune volontarie in collaborazione con la Lega del Gattino di Sanremo hanno già catturato e sterilizzato parecchie gatte e salvato, dandoli in adozione, molti gattini, ma c'è molto da fare" - spiegano alcune volontarie.