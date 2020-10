Tragedia sulla strada per Monte Ceppo, il sindaco di molini di Triora proclama il lutto cittadino

il sindaco di Molini di Triora Manuela Sasso ha proclamato il lutto cittadino per la tagedia di Bajardo, dove lo scorso lunedì hanno perso la vita due operai di Molini, Maurizio Moraldo e Marco Lanteri, che per conto della provincia stavano lavorando su una ruspa per togliere le strade dal fango, prima che il mezzo si ribaltasse, travolgendo entrambi.



Il lutto è stato proclamato per lunedì 12 ottobre alle 15, orario in cui si svolgeranno i funerali al campo sportivo di Molini di Triora.