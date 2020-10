Alluvione a Ventimiglia: il Rotaract Club Sanremo ha organizzato raccolta fondi

Samuel Lorenzi ed Eva Alberti, Presidente e segretaria del Club, in piazza del Comune per la distribuzione dei pasti ai volontari.

Il Rotaract Club Sanremo, associazione no-profit impegnata nel sociale, ha organizzato una raccolta fondi in favore della città di Ventimiglia, duramente colpita dall’alluvione dello scorso 2 Ottobre. I soci del Club già attivamente impegnati nel campo in qualità di “Angeli del fango” hanno deciso di andare oltre e organizzare una gara di solidarietà a sostegno delle attività commerciali messe in ginocchio da questa tragica calamità.



“Il nostro impegno è da sempre a sostegno del territorio e al fianco di coloro che si trovano in difficoltà. Oggi ad avere bisogno del nostro aiuto è la Città di Ventimiglia e noi ci siamo. Chiediamo a chiunque voglia dare anche solo un piccolo contributo di seguire il link" - affermano dal Rotaract - Ogni goccia sarà importante per dare una mano alle tante attività già messe a dura prova dall’emergenza Covid-19 e che si trovano ora a rischio chiusura con le conseguenti ricadute economiche e sociali. Forza Ventimiglia!"