Ventimiglia, Uil Poste: "Il tempestivo intervento dei lavoratori ha permesso la celere riapertura dell'ufficio in centro città"

In seguito ai recenti drammatici eventi alluvionali che hanno colpito il territorio di Ventimiglia, la UIL Poste Liguria intende ringraziare i dipendenti dell’ufficio postale di Ventimiglia Centro per l’esemplare comportamento tenuto in risposta all’emergenza.

“Superando di gran lunga gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro e anche quelli morali che ogni buon lavoratore sente nei confronti dell’Azienda e della clientela, tutti i dipendenti dell’ufficio in questione si sono adoperati al massimo per rendere possibile la tempestiva riapertura dell’ufficio senza tirarsi indietro di fronte ad un evento disastroso, senza minimamente temere di sporcarsi le mani - dichiara Ferdinando Medaglia, segretario generale UilPoste Liguria -. La scrivente è certa che l’Azienda vorrà tenere conto in futuro del debito di riconoscenza contratto con le colleghe e i colleghi dell’ufficio postale di Ventimiglia Centro”.