Record di iscrizioni a Sanremo Giovani: sono quasi mille i nuovi talenti che sognano il palco dell'Ariston

Edizione da record per Sanremo Giovani che quest'anno vede al via quasi mille nuovi talenti della canzone italiana. Sono 961 le domande di partecipazione (867 cantanti singoli e 94 gruppi) che la Rai ha ricevuto e che dovrà valutare in vista dei primi impegni ufficiali: un +14% rispetto all'anno scorso.



“A tutte le ragazze, i ragazzi e ai gruppi musicali che si sono iscritti a Sanremo Giovani va il mio grazie e il mio in bocca al lupo. Abbiamo raggiunto un vero e proprio record di iscrizioni, selezionare i brani più belli sarà un'impresa al tempo stesso difficile ma affascinante. A tutti vanno i complimenti per il lavoro straordinario. Il percorso verso il Teatro Ariston e il Festival di Sanremo inizia, come ogni anno, da voi” ha dichiarato Amadeus in un video pubblicato su Instagram.

Sono già iniziati gli ascolti da parte della commissione presieduta da Amadeus e composta da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis. La selezione porterà alla rosa dei 60 che saranno ascoltati dal vivo a Roma il 19 e 20 ottobre. Ne saranno scelti 20 che parteciperanno ad “AmaSanremo”, format di cinque puntate il 29 ottobre e 5, 12, 19 e 26 novembre.



La finalissima il 17 dicembre con Sanremo Giovani in diretta dalla Città dei Fiori. Si sceglieranno gli 8 giovani che prenderanno parte al Festival di Sanremo: 6 dalla commissione Rai e 2 da Area Sanremo.