‘Ottobre di pace 2020’ alla quindicesima edizione su Facebook “Pace con l’ambiente e nell’ambiente”

La manifestazione 'Ottobre di Pace', nata dalla proclamazione di Sanremo 'Città Internazionale per la pace, la nonviolenza e i diritti umani', è arrivata alla sua quindicesima edizione per portare anche quest’anno il suo contributo alla diffusione della cultura della pace e della nonviolenza nel nostro territorio, e non solo.

"Nonostante le limitazioni che da diversi mesi hanno modificato la nostra vita - dicono gli organizzatori - non abbiamo voluto rinunciare al nostro tradizionale appuntamento, e abbiamo deciso di affidarci ad un modo di comunicare che, se da una parte ci impedisce di incontrarci e di parlarci di persona, dall’altra ci offre nuove e diverse possibilità. Quest’anno l’Ottobre di Pace è su Facebook: la nostra pagina (QUI) è il luogo in cui vi proporremo i temi a cui vogliamo dedicare questa edizione. Il tema che in questo momento riteniamo fondamentale perché l’umanità si metta sul cammino della pace è quello del rispetto dell’ambiente. Può esistere la pace in un mondo in cui la logica che prevale è quella dello sfruttamento e del profitto? Certamente no. Chi la mette in atto non si preoccupa del fatto che nel mondo ogni cosa è collegata e che il danno arrecato ad altri esseri e all’ambiente si rivolge contro chi lo ha causato".

"Se non si riconosce il rapporto che l’uomo dovrebbe avere con il mondo - proseguono - ossia con tutti gli esseri viventi che lo abitano, le crisi e i conflitti, i disastri e le guerre continueranno a ricadere in primo luogo sulle popolazioni povere e indifese, ma anche, e non meno fortemente, su tutti gli abitanti apparentemente privilegiati della nostra 'casa comune'. Essere più consapevoli è l’unico punto di partenza per cambiare le cose, ma molte informazioni non arrivano fino a noi, molti meccanismi ci sfuggono. Per questo, a partire dal 10 ottobre vi offriremo l’occasione di vedere e leggere dei materiali interessanti, per approfondire e riflettere sui grandi problemi ambientali e sul modo in cui incidono sulla vita dei singoli, delle comunità, di interi popoli, causando sconvolgimenti dalle conseguenze imprevedibili".

"Vi faremo conoscere anche le possibili soluzioni - terminano gli organizzatori - e i risultati dei più recenti lavori degli studiosi, che ci dicono che un altro modello di sviluppo è possibile. E speriamo di poterci mettere tutti al lavoro perché questo avvenga".