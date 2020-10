Ventimiglia: Protezione Civile in piazza del Comune, Sismondini “Una quarantina di volontari in più, ma c’è sempre bisogno. Non ci fermiamo mai”

Non si ferma la macchina dei soccorsi attivata per far rinascere Ventimiglia dopo l’alluvione dello scorso weekend. L’ultima novità riguarda il concreto impegno della Protezione Civile che sta per installare la propria centrale operativa nella piazza del Comune, il centro nevralgico del sistema che vede decine di volontari impegnati nelle strade e altrettanti che si sono attivati per il loro sostegno. Un’organizzazione capillare che, però, ha sempre bisogno di ‘braccia fresche’.

“Arriverà la centrale operativa in piazza del Comune e una quarantina di volontari in più - dichiara ai nostri microfoni il consigliere comunale Gabriele Sismondini, coordinatore dei volontari per conto del Comune - ci siamo organizzati meglio anche per le zone più periferiche, ma c’è ancora bisogno di tanta gente. Nel weekend ne arriveranno tanti, ma non ci fermiamo mai! È una cosa grande, fatta quasi interamente dai volontari”.

Per chi volesse aggiungersi alla grande famiglia degli ‘angeli del fango’ l’appuntamento è sempre in piazza del Comune. Lì ci si può registrare e mettersi al lavoro per Ventimiglia.