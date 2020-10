Epidemie e antichi rimedi nelle carte d’archivio: domenica prossima l'Archivio di Stato di Ventimiglia apre le sue porte

L'Archivio di Stato di Imperia partecipa all'edizione 2020 della 'Domenica di Carta', evento culturale riservato ad archivi e biblioteche, affrontando il tema dell’emergenza sanitaria dalla prospettiva di un territorio “di confine” come quello di Ventimiglia, anche in queste ore al centro dell'attenzione per via delle difficoltà create dal Covid-19.

La Sezione di Archivio di Stato di Ventimiglia, al momento chiusa al pubblico proprio a causa della pandemia, apre eccezionalmente per l'intera giornata di domenica prossima proponendo, per gli studiosi che prenoteranno, dalle 9 alle 13, l'accesso alla sala studio e alla consultazione dei fondi e per tutti i visitatori, sempre su prenotazione ogni ora dalle 13 alle 17, una visita guidata ai depositi e un percorso conoscitivo tra antichi documenti che ci permettono di capire come sono state affrontate in passato emergenze simili a quella che stiamo vivendo, con mezzi e conoscenze indubbiamente più rudimentali: vedremo come le uniche misure applicabili per contenere le epidemie fossero, anche qui, la quarantena, il controllo e la limitazione degli spostamenti... i rimedi curativi c'erano ma, a volte, erano peggio del male!