L’Assessore Marco Scajola oggi in Valle Arroscia per verificare i danni causati dal maltempo “La Regione non farà mancare il suo aiuto alle zone colpite”

Oggi l’Assessore Marco Scajola si è recato in Valle Arroscia a visitare le zone più colpite dal maltempo. L’Assessore regionale ha incontrato diversi amministratori locali per esprimere la vicinanza della Regione Liguria e del Presidente Giovanni Toti ed effettuare una prima stima dei danni subiti.

“Stiamo lavorando con la Protezione Civile e con gli uffici regionali competenti per dare il supporto necessario per la messa in sicurezza ed il rilancio delle zone colpite- La Regione non farà mancare il suo aiuto. Congiuntamente alla Regione Piemonte abbiamo chiesto lo stato di emergenza, aspettiamo da parte dello Stato fondi di straordinaria importanza per i territori che hanno subito ingenti danni.”