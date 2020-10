Ventimiglia: il fango ha invaso quattro aziende di corso Francia vicino al Roya "Ci sentiamo abbandonati" (Foto Video)

Poco fuori dal centro di Ventimiglia, a due passi dal Roya e dalla zona di Peglia c’è un luogo sotto il livello della strada che vede quattro importanti attività economiche della città che, nella notte tra venerdì e sabato, sono state letteralmente invase dal fango e dall’acqua. Il motivo risiede in un ritano, che raccoglie le acque della città alta e le dovrebbe portare nel Roya.

Usiamo il condizionale perché venerdì notte, a causa della piena del fiume, non è successo. Nonostante negli ultimi tempi il ritano fosse stato rimesso a nuovo, infatti, la forza del Roya ha portato fango e acqua nella zona dove si trovano le attività, provocando danni per centinaia di migliaia di euro. Si tratta di corso Francia dove lavorano: il centro di autolavaggio, Lauro serramenti, la falegnameria Rotta e dove c’è anche il magazzino del negozio ‘Fiordilatte’.

La devastazione nelle quattro attività è praticamente totale e i titolari delle aziende lamentano l’assenza di aiuti da parte delle autorità competenti, come ci conferma Jessica Bertone del centro di autolavaggio: “Abbiamo provato a telefonare a Vigili del Fuoco, Comune e alla ditta per stappare le tubature che, dopo due giorni sono arrivati ed ora riusciamo per lo meno a togliere il fango. L’acqua della città vecchia arriva nel retano e, questo ha fatto da ‘tappo’ con il Roya e ci ha invasi dal fango”.

Anche Andrea Lauro è stato colpito duramente: “Abbiamo danni enormi perché non salviamo più nulla, non salviamo nemmeno un martello. Abbiamo furgoni alluvionati, macchinari rotti, serramenti già pronti da buttare ed abbiamo solo salvato un motocarro”. Ora bisognerebbe intervenire su questo retano, affinchè non succeda più: “Sono anni che lo chiediamo ed è sempre stato all’abbandono. Qui però non ci considera nessuno e ci sentiamo la Ventimiglia di Serie B”.

Gli fa eco Eugenia Caruso della ‘Rotta Legnami’: “Siamo arrivati sabato trovando legno ovunque sotto un metro e mezzo di fango. Non sappiamo come ricominciare ed anche dal Comune siamo stati abbandonati perché chiamiamo la Ciem da 3 giorni e non sappiamo dove buttare il fango”. C’è anche il magazzino di ‘Fiordilatte’ nella zona, con tutto da buttare, come ci ha detto Marta Rebaudo: “Abbiamo vasi e rotoli di moquette da buttare, senza contare il frigo che è sotto il fango e non sappiamo se si potrà salvare. Stiamo cercando di pulire con amici che ci danno una mano ma non sappiamo proprio dove andremo a finire”.