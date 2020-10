Il mare ha portato sulla spiaggia a Sanremo un altro cadavere, il nono in provincia, il sesto per la Città dei Fiori. Il corpo è stato recuperato in mare davanti al lungomare Calvino, proprio vicino alla zona nella quale stamattina ne era stato trovato un altro.

Prosegue, così, la triste conta dei corpi senza nome portati dal mare a seguito dell'ondata di maltempo dello scorso fine settimana.