Prima apertura stamattina per la statale 20 a Trucco: se tutto andrà bene domani apertura tutto il giorno

Si sono mossi i primi mezzi, accompagnati da un ‘moviere’, questa mattina sulla statale 20 del Colle di Tenda all’altezza di Trucco, a Ventimiglia, dove la strada è crollata nella notte di venerdì per la furia del Roya.

Le vetture vengono radunate e, successivamente, vengono accompagnate lungo l’unica carreggiata al momento transitabile. La strada è stata aperta alle 5 e chiuderà alle 9 e, ovviamente, ne hanno approfittato in molti per scendere a valle. Chi è riuscito a fare in fretta è risalito prima della chiusura mentre gli altri dovranno attendere le 18. A quell’ora, infatti, ci sarà la riapertura fino alle 20.

Dalle 9 riprenderanno a ritmo serrato i lavori di ripristino della strada e, se tutto andrà come previsto, da domani la strada sarà aperta tutto il giorno, anche se a senso unico alternato. La decisione per l’apertura di domani verrà presa solo in serata.

Intanto anche Airole deve fare i conti con i molti danni creati dalla furia del Roya. Nelle foto di Gabriele Altobelli (sotto) la situazione che si è venuta a creare.