Oggi pomeriggio il Consiglio dei Ministri approverà lo 'Stato di Emergenza': boccata d'ossigeno per la nostra provincia

Verrà approvato nelle prossime ore, durante il Consiglio dei Ministri, lo ‘Stato di emergenza’ per Liguria e Piemonte, due regioni colpite duramente dal maltempo nel fine settimana scorso.

Per la nostra provincia la decisione del Governo centrale sarà fondamentale per poter far fronte ai danni derivanti dall’evento calamitoso delle ultime ore, sia per quel che riguarda i problemi di carattere pubblico che privato.

Al momento l’unica quantificazione dei danni è stata fatta dal Comune di Ventimiglia che, sabato scorso in occasione della visita del Presidente della Regione, aveva fatto un ‘conto’ da circa 54 milioni di euro ma, purtroppo, bisogna anche pensare ai danni che si sono registrati nelle altre località.

In Valle Argentina e Valle Arroscia si continua a spalare e a fare la conta dei danni mentre in Val Roya, al momento per la parte italiana, si è in attesa della riapertura della Statale 20 a Trucco di Ventimiglia, per togliere dall’isolamento Trucco e Olivetta San Michele.

Poi bisognerà vedere cosa faranno i francesi per la strada distrutta a Breil e in altre zone dell’alta Val Roya, compreso il Colle di Tenda, dove un pezzo di montagna si è letteralmente staccato a ridossi del tunnel.

Lo ‘Stato di Emergenza’ potrebbe far tirare un sospiro di sollievo agli amministratori locali per poter contare su finanziamenti veloci e urgenti per poter far fronte ad una situazione difficilissima.