Danni per il maltempo di venerdì scorso: ecco le immagini di Valle Arroscia, Valle Argentina e Colle di Tenda (Video)

La devastazione del territorio imperiese, in particolare in Valle Arroscia e Valle Argentina, con le immagini girate dall’elicottero Drago 70 dei Vigili del Fuoco.

Si è svolto infatti un sopralluogo sulle aree colpite dall'ondata di maltempo di venerdì scorso e ci sono ancora paesi e famiglie isolati, squadre di Vigili del Fuoco posizionate in vari posti strategici per raccogliere le richieste di aiuto. Presenti in zona le colonne mobili di Parma, La Spezia, e Bologna, UCL (Unità di Comando Locale) di Savona.

Prosegue anche in provincia di Cuneo il lavoro di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco nelle zone colpite dal maltempo dei giorni scorsi. Nelle immagini i sorvoli effettuati dai droni del nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili Pilotaggio Remoto) sulle zone del Colle di Tenda e di Limone Piemonte interessate da numerose frane.