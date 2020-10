Toti a 'Mattino 5': "Il Governo deve lasciare l'autonomia ai territori che hanno dimostrato di saper gestire la situazione"

"Cerco sempre di fare cose di buon senso costantemente, dico che la pandemia c'è e sta crescendo anche se i numeri e anche le condizioni cliniche dei pazienti, nella maggior parte dei casi, non è quella della scorsa primavera. Dico che trattare situazioni diverse in modo uguale è la cosa più ingiusta che possiamo fare. Bisogna lasciare autonomia ai territori".

Lo ha detto il Presidente della Regione, Giovanni Toti, ospite a 'Mattino 5', commentando la possibile decisione del Governo sull'obbligatorietà della mascherina anche all'aperto, 24 ore su 24. "Noi qui in Liguria abbiamo fatto operazioni molto rigide - continua Toti - chiudendo interi quartieri della città di La Spezia, ma mentre chiudevo Spezia non per questo dovevo chiudere anche Savona o Imperia..."

"Ritengo che il Governo - termina - debba lasciare un'autonomia ai territori che hanno dimostrato di saper gestire questa situazione. Andare a misure generalizzate di contenimento molto rigido - conclude Toti - sarebbero esiziali per l'economia ed inutili per la pandemia" .