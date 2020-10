San Bartolomeo al Mare: venti partecipanti per il Trekking urbano di ‘Sui sentieri del Golfo’

Con il Trekking urbano di San Bartolomeo al Mare, è ripartita sabatohttps://bit.ly/3iu9yzB la stagione di Sui Sentieri del Golfo, l’apprezzatissima iniziativa che ogni anno accompagna turisti e residenti alla scoperta del territorio del Golfo dianese, condotta dalla Guida ambientale escursionistica Luca Patelli (www.lucapatelli.com). Una ventina i partecipanti, come da protocolli dettati dall'emergenza sanitaria, per una gita oltre i panorami noti della cittadina del Golfo dianese, tra uliveti e terreni agricoli, piccoli borghi e chiesette.

Il prossimo appuntamento di Sui Sentieri del Golfo è in programma per sabato 7 novembre, con l'Anello di Costa di Villa, un'escursione con cui scoprire l’antica Cervo e il suo territorio fuori dalle mura: una storia nascosta tra macchia mediterranea, pinete e antichi oliveti vista mare; un’esperienza unica tra mare e collina, con panorami mozzafiato.

Sui Sentieri del Golfo è una programma di escursioni naturalistiche guidate (e gratuite), alla scoperta della natura e dei magnifici panorami che il Golfo Dianese e la Valle Steria regalano tutto l'anno, dalla costa alle montagne, attraverso antichi borghi e mulattiere secolari. Famoso per le spiagge e il mare, il Golfo Dianese offre storia, natura e scorci unici. Già ai tempi dei romani era venerato come un luogo sacro. Una fitta rete di sentieri e mulattiere ha unito, nel corso dei secoli, la costa con l'entroterra e i passi di collegamento con le valli Impero e Merula, laddove partivano le carovane dirette verso il Piemonte e le regioni alpine. Sentieri che racchiudono la storia della civiltà contadina ligure e che restituiscono oggi al visitatore attento un territorio molto più profondo e autentico di quanto si pensi.

Originariamente pensato per la stagione primaverile-estiva, Sui Sentieri del Golfo – giunto ormai alla ottava edizione - ha riscontrato in questi anni un successo tale da richiedere di ampliare sempre più il calendario, programmando ulteriori escursioni che potessero permettere di esplorare l’entroterra anche in autunno e in inverno.



Le escursioni sono gratuite, è prevista la prenotazione obbligatoria al numero +39 347 600 69 39 (fino a un massimo di 20 partecipanti) ed è richiesta la partecipazione consapevole all’iniziativa, in vista della quale sarà necessario presentarsi dotati di mascherine omologate, oltre ad abbigliamento e attrezzatura tecnica idonea all’escursione (vestiario adeguato all’uscita e alle condizioni climatiche, scarpe da trekking a suola rigida, zaino, borraccia, giacca antipioggia) e acqua secondo necessità.



Sui Sentieri del Golfo aderisce inoltre alla campagna "Io non getto i miei rifiuti", volta alla sensibilizzazione al rispetto per la natura. Per questo motivo a tutti i partecipanti viene richiesto di gettare i rifiuti negli appositi contenitori e di contribuire al mantenimento della pulizia secondo la propria sensibilità, nel pieno rispetto dell’ambiente.



Il programma predisposto da Luca Patelli con la collaborazione dell'Ufficio IAT e del Centro Sociale Incontro è il seguente:



Sabato 03 ottobre 2020 - Trekking Urbano

Un’escursione tra borghi, orti, chiesette e campagna, per scoprire gli angoli nascosti di San Bartolomeo al Mare, le sue borgate e tutti gli scorci che non si possono notare guardando semplicemente fuori dal finestrino dell’auto.

Durata 3 ore - Distanza 8,5 km - Dislivello 150m - Difficoltà E

Ritrovo ore 15.00 presso Piazza Torre Santa Maria

Info: Ufficio IAT +39 0183 417065.

Sabato 07 novembre 2020 - Anello di Costa di Villa

Un’escursione che ci porterà a scoprire l’antica Cervo e il suo territorio fuori dalle mura: una storia nascosta tra macchia mediterranea, pinete e antichi oliveti vista mare; un’esperienza unica tra mare e collina, con panorami mozzafiato.

Durata 4 ore - Distanza 9 km - Dislivello +/- 300m Difficoltà E

Ritrovo ore 14.00 presso l’ufficio IAT di San Bartolomeo al Mare

Info: Ufficio IAT +39 0183 417065.

Sabato 05 dicembre 2020 - Anello di Chiappa

Dalla frazione di Chiappa, a quasi 6 km da San Bartolomeo al Mare, percorreremo l’antica mulattiera verso Andora, scoprendo testimonianze uniche della storia del territorio e panorami magnifici a cavallo delle due valli.

Durata 3 ore - Distanza 8 km - Dislivello 150m - Difficoltà E

Ritrovo ore 14.00 presso chiesa parrocchiale di Chiappa

Info: Ufficio IAT +39 0183 417065.

Sabato 26 dicembre 2020 - Diano San Pietro - Monte Lago

Risalendo il crinale da Diano San Pietro tra oliveti e antichi coltivi giungeremo sul balcone del Monte Lago che domina dal suo cuore il Golfo dianese. Un’occasione da non perdere per lasciarsi affascinare dal patrimonio naturale della zona.

Durata 5 ore - Distanza 14km - Dislivello +/- 500m - Difficoltà E

Ritrovo ore 09.30 presso l’ufficio IAT di San Bartolomeo al Mare

Info: Ufficio IAT +39 0183 417065.

Venerdì 01 gennaio - Camminata del Primo dell’Anno

Partendo da Piazza Torre Santa Maria, con la Torre Saracena costruita nella seconda metà del 1500, cammineremo lungo un percorso che, oltre a far scoprire gli angoli nascosti di San Bartolomeo al Mare, sarà di buon augurio per iniziare l’anno col piede giusto.

Durata 2 ore - Distanza 4 Km - Dislivello 100m

Ritrovo ore 14.30 presso Piazza Torre Santa Maria

Info: Ufficio IAT +39 0183 417065.

Martedì 02 febbraio - Trekking della Candelora

In occasione della tradizionale Fiera della Candelora, ripercorreremo antiche vie che portano a borghi, orti, chiesette e campagne, per immergerci a pieno nell’atmosfera di una festa contadina che esiste da più di 300 anni e godere di scorci davvero suggestivi.

Durata 3 ore - Distanza 8,5 km - Dislivello 150m - Difficoltà E

Ritrovo ore 09.30 presso Piazza Torre Santa Maria

Info: Ufficio IAT +39 0183 417065.

