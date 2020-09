Sabato e domenica prossima due appuntamenti per gli appassionati delle escursioni in montagna

Le guide ambientali ed escursionistiche propongono, sabato e domenica prossima, due appuntamenti per scoprire il territorio dal Mare alle Alpi Liguri.

Sabato 19 settembre - Anello Clavi - Civezza

Partendo da Clavi e dal suo ponte romanico percorreremo l’antica via dei pellegrini per raggiungere Torrazza prima, dove ci “perderemo” per il suo dedalo di caruggi e ci troveremo al cospetto della sua magnifica torre anti barbaresca, e Civezza poi, con le sue torri e le tipiche atmosfere dei borghi liguri.

Domenica 20 settembre - Carnino - Colle dei Signori

Un’escursione davvero suggestiva alle pendici del re delle Alpi Liguri: il Marguareis. Ripercorreremo insieme le vie della transumanza per addentrarci in una delle zone carsiche più importanti d’Europa in uno scenario in cui respirare le prime atmosfere autunnali.

Per aderire alle escursioni è obbligatoria l'iscrizione.