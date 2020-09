Elezioni: un messaggio vocale dal carcere, Carlo Carpi chiede di uscire per fare campagna elettorale

Un messaggio vocale dal carcere per urlare la volontà di fare campagna elettorale per le prossime elezioni Regionali. Lo ha inviato ai familiari e agli amici più stretti Carlo Carpi, ex candidato a Sindaco di Sanremo e Imperia e che si è proposto alla carica di Governatore della Liguria.

“Voglio denunciare pubblicamente il permanere di condizioni contrarie alla Legge – dice Carpi - per impedirmi di svolgere la campagna elettorale come previsto. La mia ultima richiesta a livello provvisorio, di poter partecipare, per affidamento in prova, detenzione domiciliare o semi libertà, mi è stata negata il 4 settembre dal magistrato di sorveglianza. E’ stato sostenuto che è passato troppo poco tempo dall’ultimo diniego, avvenuto 5 mesi fa e quindi nei termini di Legge e tenuto conto che mancano circa 4 mesi. Mi è stata negata la detenzione domiciliare, sostenendo che è stata dichiarata inammissibile la ‘svuota carceri’ fin dai primi di agosto, nonostante abbia dato dei domicili a Sestri Levante e Imperia, dichiarati idonei”.

“Mi è stata negata la semi libertà – termina Carpi - in quanto nessuna attività di volontariato sia stata prospettata. Mi appello a tutta la società civile e al mondo istituzionale, affinchè vengano presi provvedimenti, affinchè vengano presi i più rapidi provvedimenti, per impedire queste manifeste illegittimità e venga ristabilito l’ordine Costituzionale previsto dalla Legge”.

(Sotto l'audio inviato da Carpi)