Imperia: 9 ore di attesa al Pronto Soccorso e poi via al 'Santa Corona', la protesta di una lettrice

Una nostra lettrice, Samanta Ammirati, ci ha scritto per raccontarci l'odissea di ieri al pronto soccorso di Imperia:

“Ieri mattina alle 11.30 ho portato mia mamma di 75 anni, dietro richiesta del suo medico curante, al Pronto Soccorso di Imperia a causa di un ‘herpes zoster’ che le aveva reso il viso tumefatto e le impediva di aprire l'occhio sinistro. In più aveva anche la temperatura a 37,6. Alle 19 nessuno si era ancora occupato di lei, non più giovanissima e che ha ormai trascorso con tanto di mascherina ben 7 ore e mezza nella sala d'attesa del pronto soccorso. Se almeno ci avessero detto che avremmo dovuto aspettare un tempo del genere avremmo cercato in altro ospedale o un oculista che la visitasse privatamente. Dopo 9 ore e un tentativo di parlare con un'infermiera del triage, ho portato mia mamma al Santa Corona, dove l’hanno visitata dopo 5 minuti. A questo punto sarà mia cura fare un esposto all’Asl”.