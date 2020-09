Sanremo: primo giorno di scuola in via Volta tra ingressi scaglionati e qualche regola ancora da assimilare (Foto e Video)

C’era grande attesa per il primo giorno di scuola dopo ben sei mesi di assenza dai banchi. Particolare attenzione per gli istituti maggiormente frequentati in città, primo tra tutti quello di via Volta che vede centinaia di alunni tra scuola primaria e secondaria di primo grado.

L’organizzazione al tempo del Covid-19 ha previsto gli ingressi scaglionati in modo da evitare che tutti gli alunni si ritrovassero nel cortile alla stessa ora. Buona, tutto sommato, l’organizzazione per l’ingresso in fila indiana, ma nell’attesa va segnalato qualche assembramento figlio anche del comprensibile entusiasmo per il ritorno tra i banchi.

Dopo il 'grosso' delle presenze di oggi per il primo giorno, da domani la situazione dovrebbe cambiare e anche gli assembramenti dovrebbero essere evitati.

Il protocollo dinnanzi ai casi sospetti è noto. La scuola contatterà ai genitori che devono portare a casa il bambino nel più breve tempo possibile, intervento del pediatra ed esecuzione del tampone, entro le 24 ore. Scatterà la quarantena per 14 giorni in caso di positività. E sono sempre 14 i giorni di quarantena per il resto della classe e insegnanti (ritenuti contatti stretti), ma non per i genitori dei compagni o per i familiari dell’insegnante. Sarà il medico curante a valutare il tampone per i compagni di classe. L’Asl imperiese consiglia di indossare la mascherina anche se seduti al banco, la disinfezione delle mani quando si entra in aula; bambini sempre separati di un metro, due dagli adulti. Anche durante l’attività motoria bisogna mantenere la distanza di 2 metri, oppure indossare la mascherina.