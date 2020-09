"No all'ospedale unico", striscione di protesta davanti all'ospedale di Imperia, Manuello: "Molti medici con noi, ma c'è clima di intimidazione" (Foto)

Uno striscione lungo ottanta metri davanti all'ingresso dell'ospedale di Imperia per dire no all'ospedale unico e alla privati della sanità ligure.

Per quanto riguarda la presenza di Mariano Mij, Manuello ha sottolineato come non sia l'unico medico contrario al progetto dell'ospedale unico, ma che molti avrebbero timore a esporsi: "Noi abbiamo contatti con medici, e lì tocco una nota molto dolente, -ha dichiarato - c'è un senso di omertà che non è dovuto a mancanza di coraggio, ma perché c'è un clima di intimidazione. Noi abbiamo riscontrato che i medici e gli infermieri, anche se sono d'accordo con noi hanno paura di schierarsi, qui c'è un terrorismo".