Bordighera: le scuole apriranno il 24, Ingenito "E' importante che i ragazzi entrino in classe in sicurezza” (Video)

Rinvio al 24 settembre per le scuole a Bordighera. Una decisione presa nei giorni scorsi dal Sindaco della città delle palme, Vittorio Ingenito, per tutta una serie di problematiche da risolvere, sia dal punto di vista strutturale che igienico-sanitario per l’emergenza Covid-19.

Bordighera sarà, almeno per ora, una delle cinque città della nostra provincia, che vedrà l’inizio leggermente posticipato dell’anno scolastico. Il primo cittadino ci spiega i motivi della sua decisione: “Lo abbiamo fatto per gli importanti lavori di sistemazione dei nostri plessi. Attualmente abbiamo due più importanti in fase di ristrutturazione per renderli anti sismici e questo ha comportato grossi disagi. Abbiamo trovato un nuovo plesso, quello di Villa Palmizi, che stiamo ultimando e questo ha comportato necessariamente dei ritardi. L’ordinanza è in linea con il Testo Unico e, al di là delle polemiche sui ritardi, è importante che i ragazzi entrino in classe in sicurezza”.