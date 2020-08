Taggia: elezioni regionali, domani mattina banchetto del Partito Democratico in piazza Cavour

Domani, sabato 29 agosto, un banchetto del Partito Democratico sarà presente in piazza Cavour a Taggia, dalle 9.30 alle 12.30. L'iniziativa è promossa dal locale circolo del PD di Taggia, Arma, Castellaro e Valle Argentina.

Si tratta di una prima occasione per fare attività di informazione politica sul territorio e per presentare i volti scelti dal partito in questa tornata elettorale per la Liguria. I cittadini potranno venire al banchetto e confrontarsi su quelle che sono le priorità o le problematiche di interesse per questa zona. Inoltre, nell'arco della mattinata è prevista la presenza anche di alcuni dei candidati della provincia di Imperia.

Il prossimo appuntamento è la presentazione dei quattro candidati del PD in programma mercoledì 2 settembre, alle 18.30 in Piazza Farini. Interverranno Enrico Ioculano, Andrea Gorlero, Annina Elena e Claudia Regina, i candidati in provincia di Imperia per il PD, a sostegno della candidatura a presidente di Ferruccio Sansa.