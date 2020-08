Sanremo, dimissioni vicesindaco Sindoni, PD matuziano: "Un gesto di responsabilità"

Il PD di Sanremo formula il dovuto apprezzamento per le dimissioni del vicesindaco Sindoni, arrivate – dicono - dopo qualche ora di riflessione su quanto accaduto.

“Un gesto di responsabilità che consentirà alla maggioranza di continuare a lavorare per il bene della città.

Città che perde un assessore che in collaborazione con il Sindaco ha saputo gestire al meglio il periodo di festività natalizie e il Festival che ha avuto un grande successo coinvolgendo tutta la città.

Auguriamo a Sindoni di chiarire nelle sedi opportune quanto successo e comunque sin d'ora gli riconosciamo di aver saputo fare un passo indietro per il bene di Sanremo".