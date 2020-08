L'europarlamentare Carlo Fidanza con i candidati FdI alla frontiera di Ventimiglia, "Gestione immigrazione, sistema che fa acqua da tutte le parti"

Visita in frontiera per Carlo Fidanza, il capodelegazione di Fratelli d’Italia e deputato membro dell’ufficio di presidenza del parlamento europeo. Ad attenderlo a Ventimiglia c'era il sindaco Gaetano Scullino e i candidati del partito per le elezioni regionali della Liguria: Gianni Berrino, Massimiliano Iacobucci, Veronica Russo e Sara Serafini.

"Questo è un luogo simbolo in cui siamo stati più di una volta anche in passato, anche con Giorgia Meloni. Vogliamo ribadire il tema della tutela e della difesa dei confini, della sicurezza nazionale e di un controllo dell'immigrazione che fa acqua da tutte le parti con la gestione di questo Governo. - ha affermato Fidanza - Inoltre portiamo l'idea di come vogliamo stare in Europa, in cui le regole siano uguali per tutti. Noi ci siamo battuti ad esempio a livello europeo per evitare discriminazioni dei flussi turistici impedendo che venissero realizzati corridoi turistici che favorissero alcuni Paesi a scapito dell'Italia. Questa è l'idea di Italia che abbiamo vogliamo realizzarla in una Liguria forte in cui Fratelli d'Italia sia protagonista del nuovo governo regionale con Giovanni Toti".

"In Liguria c'è un esperimento nazionale da parte della coalizione di Governo, è l'unica delle 6 regioni che vanno al voto che si presenta compatta e unita con un candidato espressione comune dei 5 stelle e del PD che noi riteniamo, sconfitto. Perchè la proposta del centrodestra compatto, a conferma del buon governo di Giovanni Toti e della sua maggioranza di cui Fratelli d'Italia è una parte significativa, sarà vincente. - conclude il parlamentare europeo - Quindi libera da questo compromesso al ribasso delle sinistre al governo, forte perchè è una regione che ha tante potenzialità e che ha già dispiegato in questi 5 anni di governo e che può avere un ulteriore protagonismo a livello nazionale al centro di uno sviluppo infrastrutturale del nostro paese. Noi mettiamo al centro del nostro programma il tema della infrastrutture, dei trasporti, del lavoro, fondamentali per questo territorio".



LE INTERVISTE A FIDANZA, BERRINO, IACOBUCCI, RUSSO E SERAFINI







Turismo - "Fino al 2019 i francesi erano la presenza numero 1 tra quel 49% di stranieri che erano il totale dei turisti in Liguria. Quest'anno i numeri sono inferiori ma i turisti francesi hanno comunque creduto nella nostra terra. Dalle previsioni che abbiamo potremmo puntare a un pareggio rispetto al 2019" - ha detto Berrino - speriamo in un trend positivo su settembre e ottobre".

Infrastrutture - "Oggi siamo sulla porta d'Italia, il punto più europeo della nostra provincia e della nostra regione. - sottolinea Iacobucci - Tra i temi più importanti c'è quello delle infrastrutture. Abbiamo visto l'isolamento della provincia di Imperia, lontana dalle grande arterie autostradali e dai canali di collegamento e ancora di più dopo il lockdown è stata vittima del traffico autostradale che l'ha isolata dal punto di vista commerciale e turistico. Importante parlare di infrastrutture in Liguria e farlo insieme alla comunità europea con cui trovare una strategia per essere meno isolati e più protagonisti".



Frontalieri - "I frontalieri sono una categoria importante. Ci sono molte persone della zona di Ventimiglia, Bordighera ma anche da Imperia e attraversano tutti i giorni la frontiera per andare a lavorare. le problematiche sono innumerevoli e riguardano soprattutto i trasporti. - ricorda Russo - Ci sono disagi sul versante francese. Servono accordi bilaterali con la Francia. In questo ci impegneremo".

Europa - "Sono una convinta europeista, per un'Europa intelligente che promuova le specificità di ciascun territorio. - rimarca Serafini - Incontrarci qui ha questo significato. Noi crediamo in un'Europa che possa agevolare commerci, scambi e iterazioni che abbiamo un significato radicato sul territorio perchè l'Europa deve conoscere la Liguria e la Liguria deve conoscere l'Europa".

La visita di Fidanza in provincia di Imperia proseguirà a Sanremo presso il gazebo di via Matteotti e presso lo stabilimento Bagni Germana di Arma di Taggia.