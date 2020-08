Enrico Lupi è il nuovo Coordinatore Regionale dell’Associazione ‘Città dell’Olio’. È stato eletto ieri pomeriggio ad Andora, a Palazzo Tagliaferro, dall’Assemblea dei soci, presieduta dal Consigliere nazionale Mauro Battilana, con 26 voti favorevoli e un voto di astensione.

I soci liguri sono stati accolti dal Sindaco di Andora, Mauro Demichelis.

Lupi, eletto pochi giorni fa, anche Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, ha accettato la proposta di candidatura fatta dai soci e di guidare il coordinamento ligure mettendo a disposizione la sua consolidata competenza ed esperienza nel campo della promozione delle eccellenze del territorio.

“Ho accettato la candidatura proposta e mi sono reso disponibile a lavorare per il bene dei produttori liguri, perché è fondamentale evidenziare a livello regionale e nazionale la particolare importanza e la qualità della produzione olivicola ligure, ma anche tutelare in modo specifico le aziende e gli agricoltori locali che hanno la necessità che siano riconosciute le particolari esigenze proprie delle coltivazioni tipiche del nostro territorio – ha dichiarato Lupi - Sono stato lieto di verificare che i soci hanno voluto mettere al primo posto il bene e il futuro dell’economia agricola legata alla commercializzazione di un ‘eccellenza come l’olio extravergine d’oliva ligure. Da parte mia metterò tutto l’impegno che mi ha contraddistinto negli anni e che mi ha portato a ottenere importanti e riconosciuti risultati in termini di promozione e credibilità del prodotto a livello nazionale e non solo”.

L'Assemblea ha, inoltre, individuato anche i cinque Vice coordinatori regionali.

Sono risultati eletti, con 26 voti favorevoli e un voto di astensione, Daniele Ciccione Consigliere comunale del Comune di Imperia, che sarà vice coordinatore Vicario e i vice coordinatori Luca Vassallo, sindaco di Chiusavecchia, Davide Carpano, consigliere del Comune di Diano Marina, Rosanna Zunino vice sindaco di Pieve di Teco e Vittorio Centanaro sindaco di Leivi.