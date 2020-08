Elezioni Regionali: Sappa a Ventimiglia "È la porta d’Italia ad occidente e ha diritto alla massima considerazione”

Per Luigi Sappa, candidato del centrodestra, è stata una intensa mattinata ventimigliese con una lunga parentesi al mercato del venerdì per incontrare gli operatori. la campagna elettorale di Sappa è incentrata sull'incontro con gli amministratori del territorio e i cittadini.



Ad esempio è stato chiesto a Sappa di completare l’Aurelia-bis e con urgenza migliorare il traporto pubblico in funzione del turismo. Fondamentale per i ventimigliesi una migliore gestione dei migranti. Mentre sul fronte delle infrastrutture la Regione può intervenire sui parcheggi di piazza del Comune, piazza Costituente e parcheggio ex Gil. “Ventimiglia - ha concluso Sappa - è la porta d’Italia ad occidente e ha diritto alla massima considerazione”.