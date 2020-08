Elezioni regionali: a Imperia, Sappa incassa l'appoggio anche di Landolfi "È un risolutore di problemi"

"Il 20 e 21 settembre sosterrò Luigi Sappa alle elezioni regionali. Lo sosterrò perché è un professionista che ha fatto politica e non un professionista della politica".



E' l'appoggio che arriva da un altro consigliere comunale di Imperia, Andrea Landolfi (Obiettivo Imperia) per sostenere la candidatura nel centrodestra di Luigi Sappa, in queste elezioni regionali per la Liguria del 20-21 settembre. Sappa, rappresenta Polis, all'interno di Forza Italia - Liguria Popolare, la coalizione a sostegno della candidatura a presidente di Giovanni Toti.



Su Sappa, Landolfi aggiunge: "Persona colta, istruita, pacata, rispettosa, educata e sensibile ai problemi della gente e del territorio. Due volte Sindaco e per due volte sindaco più amato d’Italia, Presidente della Provincia eletto con oltre 63 mila preferenze. Penso abbia tutte le carte in regola! L’unica incapacità di 'Ginetto' è quella di non saper urlare e di non dare peso ai selfie come “va di moda oggi”. Non è un accanito ricercatore di problemi da sbattere in faccia al prossimo bensì un abile risolutore".



"Durante i suoi mandati sia il Comune che la Provincia, hanno cambiato volto. - sottolinea Landolfi - Riuscì a risanare i conti della Provincia di Imperia traghettandola verso la via dello sviluppo turistico portuale e contemporaneo su cui è oggi, come solo un professionista sarebbe stato in grado di fare. Luigi Sappa ritengo sia la persona giusta per rappresentare il Ponente Ligure in Regione e soprattutto in grado di affrontare e gestire le problematiche che affliggono il nostro territorio da troppi anni".



"La Riviera di Ponente ha bisogno della capacità, della competenza e della saggezza di Ginetto Sappa per vincere le sfide che questo territorio dovrà affrontare. - conclude Landolfi - Sono convinto che Luigi Sappa sia la persona giusta per rappresentare i cittadini moderati della Provincia di Imperia. Votiamo Luigi Sappa insieme".