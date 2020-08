Politica |

#alvoto – Veronica Russo (Fratelli d’Italia): “Dobbiamo pensare anche ad un turismo sanitario, sfruttando le qualità ambientali del territorio”

“Questo porterà un beneficio sia dal punto di vista economico sia come lustro per la sanità ligure” ha detto Veronica Russo.

“Dobbiamo pensare anche ad un turismo sanitario, questo porterà beneficio sia dal punto di vista economico sia come lustro per la sanità ligure”. Il tema è stato lanciato da Veronica Russo, candidata al consiglio regionale nella lista di Fratelli d’Italia per Giovanni Toti Presidente, nel corso della nuova puntata di #alvoto condotta da Federico Marchi. “Quando si parla di sanità esistono malattie, come quelle respiratorie o dermatologiche, che possono essere in parte curate anche con sistemi naturali come il sole e il mare – ha detto - In diverse zone viene infatti già effettuata l’elioterapia. La sanità è quindi importante anche dal punto di vista turistico. Se quindi si sviluppano percorsi dì curativi o riabilitativi, si incentivano persone di altre regioni o provenienti dal nord Europa, che non hanno possibilità di avere una qualità ambientale come la nostra, a venire sul nostro territorio. Per fare questo, bisogna ovviamente creare una rete servizi”. Durante l’intervista Veronica Russo ha poi parlato dei progetti in tema di sanità, dall’ospedale unico ad un potenziamento dei punti di prima emergenza per i centri periferici, e dei suoi incontri elettorali. Guarda il video completo:

Redazione

