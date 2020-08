Ventimiglia: domani via alla due giorni di promozione dell'area protetta di Capo Mortola

Domani, sabato 29 agosto, alle ore 9, inizierà il programma della due giorni di promozione dell’Area Protetta di Capo Mortola con la pulizia della foce del Rio Latte a cura di associazioni di volontari e con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale. Le iniziative proseguiranno anche domenica 30.



A partire dalle ore 8.30 via alle registrazioni e alle iscrizioni per "A Pasegiata de barbanto", camminata promozionale e didattica dal Vallone di Latte a Capo Mortola seguendo i sentieri e guidati dai “Pirili”, esperti che indicheranno la via e spiegheranno tutto ciò che concerne i magnifici luoghi che attraverserete.



"I “Pirili” saranno esperti di storia locale, flora e fauna marina, esploratori subacquei, pescatori profondi conoscitori delle “mire” e delle “punte”, esperti di architettura e del paesaggio, ecco i loro nomi: Sergio Pallanca, Bruno Scioli, Leandro Lombardo, Luca Coltri, Sergio Cotta, si ricorda che i partecipanti si dorvanno iscrivere, gratuitamente, dovranno indossare la mascherina ed osservare la distanza di almeno un metro l’uno dall’altro. - spiegano gli organizzatori - Per preiscrizioni: Sergio 3472356624, Bruno 3202759129 anche con messaggio whatsapp o sulla pagina Facebook Ventimiglia e la sua Storia".