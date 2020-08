Continuano le escursioni 2020 nella Valle del San Lorenzo a cura di UISP

Continuano le escursioni per tutti nella Valle di San Lorenzo. Si tratta di un progetto UISP comitato di Imperia abbracciato dai comuni della Valle del San Lorenzo per un turismo attivo e partecipativo, cammini lenti e per tutti coloro che desiderano conoscere questo angolo di Liguria di Ponente con i suoi borghi tutti da vedere.



Spiegano gli organizzatori: “C’è ancora da godere dell’entroterra prima della partenza e del ritorno in città, le ultime escursioni saranno:

- 30 agosto ore 10 San Lorenzo al mare – ritrovo davanti Conad via Vignasse, 'I borghi divisi dai domini' durata 3,30 circa con Barbara Campanini

- 3 settembre ore 16 Civezza – ritrovo nella piazza della chiesa – 'trekking urbano, ulivi e respirazione guidata' durata 2,30 circa con Marina Caramellino

- 4 settembre ore 16 Cipressa – ritrovo piazza della chiesa 'chiese e torri' durata 2,30 circa con Barbara Campanini

- 10 settembre ore 16 Civezza / Torrazza – ritrovo nella piazza della chiesa – 'mulattiere e torri barbaresche' durata 3 ore circa con Marina Caramellino

- 11 settembre ore 16 Costarainera – ritrovo davanti al comune – 'riflessioni in pineta' durata 2,30 circa Barbara Campanini

Il progetto UISP, sport per tutti, persegue l’obiettivo di valorizzare il territorio scoprendolo camminando in assoluto relax, escursioni nel verde a contatto con la natura sono le nuove forme di conoscenza diretta. Un approccio attento e rispettoso dell’ambiente si impara camminando con gli esperti del territorio, tecnici UISP qualificati che sapranno dare all’escursioni quel tocco di magia raccontando aneddoti e cultura.

I tecnici Uisp e accompagnatori naturalistici ambientali sono Barbara Campanini e Marina Caramellino che vi guideranno su e giù per la Valle del San Lorenzo. Il ritrovo sarà nella piazza principale di ogni paese. Per informazioni Barbara Campanini 346 7944194 e Marina Caramellino 337 1066940.

Per quanto riguarda l’abbigliamento si consiglia le scarpe da trekking, bastoncini (facoltativi) abbigliamento traspirante, occhiali da sole, crema solare, una buona scorta di acqua.

www.turismovallesanlorenzo.com