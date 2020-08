Imperia: domani al Koko Beach la presentazione della lista della Lega per il collegio imperiese

Domani presso lo stabilimento Koko Beach di Imperia, a partire dalle 19.30, la Lega presenterà i suoi candidati alla carica di consigliere regionale in appoggio al presidente uscente, Giovanni Toti: Alessandro Piana , capolista e presidente del consiglio regionale uscente, Monica Gatti , capogruppo della Lega in consiglio comunale ad Imperia, Mabel Riolfo , assessore alle politiche sociali del Comune di Ventimiglia e Marco Medlin , già commissario della Lega a Sanremo.

Presenti all’evento, oltre naturalmente al responsabile provinciale del partito, On. Flavio Di Muro, il segretario regionale della Lega, On. Edoardo Rixi, gli onorevoli eurodeputati Marco Campomenosi e Isabella Tovaglieri e il vicesegretario nazionale, On. Andrea Crippa.