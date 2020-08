Elezioni Regionali: Luca Falciola (Imperia Insieme) sostiene la candidatura di Luigi Sappa

"In risposta agli eventi negativi che hanno colpito il nostro territorio e la nostra Comunità, e che alimentano tutt’ora in tutti noi un grande senso di incertezza ritengo, senza alcun dubbio, che Luigi Sappa, candidato a ricoprire il ruolo di Consigliere Regionale nella lista di Polis, Forza Italia e Liguria Popolare, a sostegno del Governatore Giovanni Toti, rappresenti la scelta migliore, opportuna e vincente per garantire la tutela e lo sviluppo della Città e della Provincia di Imperia". Luca Falciola, consigliere comunale di "Imperia Insieme" appoggia la candidatura di Luigi Sappa nelle elezioni regionali della Liguria del 20 - 21 settembre. Sappa, sostenuto da Polis, è candidato nel centrodestra nella lista Forza Italia - Liguria Popolare, a sostegno della candidatura a presidente di Giovanni Toti. "Lo stato di emergenza vissuto dall’Italia a partire dallo scorso gennaio, in conseguenza del rischio sanitario sotteso alla diffusione della pandemia causata dal COVID- 19, fa presupporre come sia necessario guardare al futuro ed agire nel prendere le decisioni con un grande senso di responsabilità" - analizza Falciola.

"La conclusione di questa crisi comporterà, come già ha causato, un radicale cambiamento non solo delle nostre vite ma, ovviamente, anche della situazione economica che se non sarà affrontata dalle persone preposte con competenza, senso di appartenenza alle istituzioni, unità, coesione e visione strategica, vi potrebbe essere il rischio di un ulteriore peggioramento. - prosegue il consigliere comunale - Proprio in ragione di ciò, le imminenti elezioni del Consiglio Regionale e del Governatore della Liguria assumono un’importanza assoluta e proprio per tale ragione dobbiamo affidarci e scegliere le persone migliori, ovvero quelle dotate di forti potenzialità, di grande esperienza, di comprovata capacità".

"Luigi Sappa, eletto Sindaco della città di Imperia per due mandati e successivamente Presidente della Provincia, è un uomo, un amministratore pubblico, oltre che un politico di cui io mi fido e so che agirà sempre nell’interesse della nostra terra. Luigi Sappa da un lato, non solo ha una profonda consapevolezza e conoscenza dei problemi che affliggono la Provincia di Imperia ma, in aggiunta, dall’altro lato, ha già dimostrato di possedere la capacità, ad oggi imprescindibile, e la dedizione al lavoro, necessari per trovare le corrette soluzioni" - sottolinea Falciola.