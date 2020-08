alvoto – Alessandro Piana (Lega): “La scuola è aggregazione sociale, non distanza sociale”

“È impensabile tenere un bambino, dell’asilo, delle elementari o delle medie, con la mascherina per 5 o 6 ore consecutive, permettendogli di toglierla solo durante l’intervallo”. Così il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana, candidato nella lista della Lega, interviene nella nuova puntata di #alvoto condotta da Federico Marchi. “Io credo che la scuola sia sociale non distanziamento sociale - ha aggiunto - sono due concetti che stridono e rappresentano quasi un ossimoro. La scuola è in primis aggregazione sociale, poi viene tutto il resto. Prevedere un’apertura con queste norme stringenti: distanze sociali, mascherine e banchi con le rotelle; mette in allarme i genitori. Bisognerebbe poi prevedere l’apertura uniforme su tutto il territorio, cosa che ancora oggi non sta avvenendo. Come Lega stiamo lavorando anche su quello”.

Durante l’intervista Piana ha parlato degli ultimi incontri svolti e di quelli in programma (come la partecipazione oggi all’inaugurazione del Bordighera Book Festival), e dei problemi recepiti sul territorio, tra cui quelli lamentati dagli operatori dei mercati “vessati dalle misure emesse dal Governo nazionale”.

Tra i temi trattati in trasmissione anche una riflessione sulla fotografia, circolata nei giorni scorsi sui social, che ritrae Alessandro Piana a Sanremo insieme ad alcuni importanti esponenti della Lega degli anni passati rimasti successivamente un po’ in disparte (Marco Lupi, Nicolino Del Sole, Alessandro Burato, Marco Rossi, Enzo D’Agostino e Simeon Simeonov). Un ritorno? “Fa piacere – risponde Piana - Conservo bei ricordi con questi storici militanti della Lega di Sanremo, con cui ho trascorso anni indimenticabili. C’è grande entusiasmo intorno alla Lega, con una netta crescita anche di volti nuovi. L’obiettivo è quello di riconfermarci come forza trainante del centrodestra e consentire a Giovanni Toti di proseguire il suo mandato per altri 5 anni”.

Guarda l’intervista integrale: