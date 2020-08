Domani riaprirà il Cinema Imperia: era chiuso da 6 mesi a causa dell'emergenza Covid

Da domani il Cinema Imperia a Imperia, riprenderà le proiezioni dopo oltre 6 mesi di chiusura dovuta all'emergenza sanitaria del Covid 19.

"La ripresa dell'attività avviene nel momento in cui riparte la stagione cinematografica 2020 con l'uscita di nuovi film - sottolineano da Dianorama - la programmazione prevede da venerdì 28 a domenica 30 il cartone animato della Walt Disney "Onward" e il film premiato ai Nastri d'Argento e al Festival di Berlino "Volevo nascondermi" di Giorgio Diritti con Elio Germano. A partire da mercoledì 2 settembre in programmazione due tra i film più attesi della nuova stagione: After 2 e The New Mutant".