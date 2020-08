Diano Castello: domani mattina inaugurazione nuovo spazio espositivo 'U carruggiu dritu'

"U carruggiu dritu", nuovo spazio espositivo di Diano Castello, in via Meloria, sarà inaugurato domani mattina alle 9,30 nell'ambito della rassegna "Premio Vermentino". Per la mostra d'esordio saranno presentati quadri di un pittore di fama: Aldo Mapelli. Un artista presente grazie alla collaborazione di Gioia Lolli, presidente dell'associazione I Colori della Gioia di Sanremo. Una serie di quadri che ritraggono Diano Castello, e altri di angoli delle Cinque Terre, dipinti ad olio, ma con prospettive particolari, parti sfumate ed altre in maggior evidenza. Inoltre ci sono due opere espressioniste. In tutto dodici opere. Così il sindaco di Diano Castello Romano Damonte. "Lo spazio, riadattato appositamente per mostre di pittura, foto, manufatti e altro, si sviluppa su una trentina di metri quadrati. Un locale che abbiamo recuperato creando un'atmosfera suggestiva, con il soffitto in pietra. Da parte nostra teniamo da sempre alla cultura e all'arte che cerchiamo di promuovere, diffondere e valorizzare".

E Gioia Lolli: "Una mostra dagli alti contenuti artistici che si inserisce e armonizza perfettamente con il territorio, in un paese ricco di bellezza e opere d'arte". Orari della mostra: domani 9,30-12,30 e 16,30-23; sabato 9-30-12,30 e 14-23; domenica 9-30-12,30 e 15,30-19.

Il pittore è nato a Mapello, in provincia di Bergamo, 63 anni fa. Nei mesi scorsi ha aperto uno studio anche a Taggia. Ed è, così, frequentemente, in provincia d'Imperia. Mapelli, che è anche un apprezzatissimo ritrattista, ha esposto in tutta Italia e all'estero, soprattutto in Francia e Belgio.

La mostra rientra nelle iniziative del "Premio Vermentino Diano Castello" in programma domani e sabato. Sono fissati, dalle 16,30, un focus sul vermentino presente Paolo Massobrio, alle 17 visita guidata al borgo, alle 18 "wine testing", alle 21,15 spettacolo "Storie di uomini e di vini". Sabato alle 8,30 passeggiata lungo i sentieri; alle 11 visita guidata al centro storico, alle 16 assaggi di vini, alle 18,15 anteprima del nuovo spot di prodotti liguri, alle 18,30 proclamazione vincitori del Premio Vermentino, alle 21,15 spettacolo "Raccontiamoci frottole". Insieme ci saranno esposizioni (di vini, altro e pure di auto 500), degustazioni, mercatino. Domani bus navetta gratuito ogni 20 minuti dalle 17,30 alle 23,30 e sabato dalle 12 alle 23,30 con partenza da Diano Marina, fermata in via Battisti (fermata Rt) e parcheggio zona 4 Strade.

Nella foto, il nuovo spazio espositivo.