Domani ad Ospedaletti, Il Teatro del Marchingegno presenta ‘Vedi Napoli e poi…’

Il 26 agosto il Teatro del Marchingegno porta in scena la sua ultima produzione 'Vedi Napoli e poi…' all’Auditorium Comunale di Ospedaletti. La compagnia, attiva dal 2010, e conosciuta nei cartelloni estivi soprattutto con il marchio itinerante 'Fiabescum', ha maturato un proprio stile riconoscibile, fatto di studio e meticolosa organizzazione, che in questa occasione si è concretizzato in una proposta da palco.

“Ci sono posti in cui vai una volta sola e ti basta… e poi c’è Napoli” disse John Turturro nel 2010, in occasione della prima del suo splendido omaggio cinematografico alla città campana.

Sull’onda di quella stessa ispirazione, lo spettacolo del Marchingegno è un emozionante percorso nell’immaginario di quel luogo chiamato 'Napoli'. Una dimensione che non è solo una categoria geografica, ma un mito dell’anima, che nella storia si è nutrito d’arte e bellezza; senza dimenticare le ombre che ogni luce porta sempre con sé.

Lo spettacolo è quindi un piccolo omaggio alla città di Napoli, alla sua unicità, attraverso una proposta musico-teatrale a metà strada tra comico e tragico, che ha come modello ispiratore una tradizione che attraversa due secoli, una linea che va da Eduardo a La Smorfia, fino a Enzo Moscato. Il pubblico verrà coinvolto in atmosfere sospese, misteriose. Una scrittura e una recitazione che lasciano spazio al surreale arricchite dalla splendida voce di Giorgia Panico.

Napoli. Una sera di tanti anni fa. Un uomo festeggia il suo compleanno. Da solo. Tra ricordi, nostalgie e pensieri perduti. Ma alla festa intervengono persone inaspettate e non invitate. E la situazione cambia… improvvisamente.

Napoli è un luogo dell’anima. Una geografia di ricordi mai vissuti e futuri passati dove i fantasmi si muovono in strada e nelle case; e la realtà gioca a carte con i sogni, tra un sorriso e un’ingiuria. Sulla carta geografica, Napoli è dove sta l’emozione.

I testi e la regia sono di Francesco Camaggio e Umberto Salemi; recitano Francesco Camaggio, Luigi Cavicchia, Tony Damiano, Fabio Coluccino, Giorgia Panico. Il disegno luci è di Tony Damiano, gli elementi di scena di Alessio Aurigo e Gisella Panico, che ha curato anche i costumi.

L’appuntamento è alle 21.30, l’ingresso è libero, fino a esaurimento posti.