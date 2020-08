Imperia: domenica prossima negozi aperti a Oneglia con ‘Imperiaffari’, evento targato Confcommercio

Domenica torna 'ImperiAffari', con un’edizione veramente straordinaria da tutti i punti di vista. L’evento, organizzato da Confcommercio con il patrocinio del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, prevede un formula diversa dal solito: non ci saranno bancarelle, ma i negozi aderenti saranno aperti dalle 8 alle 20 per offrire i loro prodotti a prezzi d’occasione.

Spiega Marco Gorlero, presidente cittadino di Confcommercio Imperia: «La formula di ImperiAffari è nuova, così come la data di svolgimento, spostata da fine luglio a fine agosto. L’evento non comporterà alcuna chiusura di strade e in questo modo cittadini e turisti potranno più agevolmente raggiungere i negozi del centro onegliese per fare i loro acquisti in tutta serenità. Sarà una domenica di shopping che riteniamo di grande interesse per tutti».

I negozi aderenti saranno contraddistinti da una locandina con il simbolo dell’iniziativa, esposta in vetrina.

Qui di seguito l’elenco delle adesioni finora pervenute.

Angela Boutique

Annalisa Filati

Bijou Brigitte

Calliope

Calzedonia

CMP

Derby

ETE

Gallery Boutique

Geox

Gioielleria Berio

Gioielleria Re

Giovannina Berselli

Intimissimi

L'Angolo della Maglia

L'Angolo di Natalia

La Griffe

La Macina Eataly

Leo Jeans

Libreria Mondadori

Libreria Ragazzi

Luca Barber Shop & Clothing

Mabo

Mariarosa

Marzia C

Nuovo Look

OverKids

Primadonna

Princesse

Qui Moda

Quicksilver

Rivamare

Robe di Kappa

Tessuti e biancheria per la casa

Tina Tre

Ultramarino