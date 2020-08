Elezioni regionali: la ventimigliese Mabel Riolfo candidata per la Lega nel collegio di Imperia: “Passione, entusiasmo e voglia di fare”

Dopo la candidatura di Sonia Viale nel collegio genovese, è emerso in serata il primo nome delle due donne che comporranno la lista della Lega in provincia di Imperia.

Tra le fila del carroccio correrà Mabel Riolfo, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Ventimiglia.

Lo ha annunciato lei stessa con un post su Facebook: “Sono emozionata nel comunicarvi la mia candidatura alla carica di consigliere regionale nella lista della Lega nel collegio elettorale della provincia di Imperia. Sostengo con convinzione la riconferma del Presidente Giovanni Toti alla guida della nostra bellissima Regione. Ho accettato di candidarmi con la Lega coerentemente con il mio percorso politico che mi ha portato a ricoprire il ruolo di Assessore ai servizi sociali scolastici ed educativi del Comune di Ventimiglia, un impegno gravoso che mi ha coinvolto in prima linea nella gestione emergenziale della pandemia e dei problemi sociali che ne sono susseguiti, ma che al contempo mi ha dato la consapevolezza di volermi impegnare ancora di più per la nostra comunità. Affronto questa nuova avventura con passione, entusiasmo e voglia di fare. Sono consapevole che si tratta di una sfida difficile, ma non impossibile, e conto su di voi, sul vostro sostegno e sui vostri consigli per sviluppare nuovi progetti per il nostro Ponente e per risolvere le problematiche inerenti il nostro territorio. Amo questa nostra terra e se me ne darete la forza sarò orgogliosa di rappresentarla per voi a testa alta”.