Elezioni regionali 2020: ecco i quattro candidati del collegio imperiese di “Linea Condivisa - Sinistra per Sansa”

Sono stati ufficializzati i nomi dei quattro candidati del collegio imperiese per la lista “Linea Condivisa - Sinistra per Sansa”. Sono: Lucio Sardi, 49 anni, libero professionista, coordinatore provinciale di Sinistra Italiana; Ersilia Ferrante, 61 anni, avvocato impegnata nei diritti civili, nella difesa dei migranti; Rossella Lorenzi in Rum, 47 anni, operatrice socio-sanitaria, tecnico animatore socio-educativo; Fabio Ormea, 48 anni, edicolante, già consigliere comunale della lista “Sanremo Insieme- Ecologia e Libertà”.

““Linea Condivisa- Sinistra per Sansa” è la lista che riunisce e aggrega diverse sensibilità della sinistra (come Sinistra Italiana, Possibile, E’ Viva il gruppo del deputato ligure Luca Pastorino, liste civiche comunali) con esponenti della società civile e progressista più allargata. Nell’arco della vasta coalizione che appoggia Sansa la nostra lista vuole rappresentare, nei contenuti e nelle esperienze dei candidati, la componente chiaramente collocata a sinistra - dichiarano i responsabili della lista - “Linea Condivisa-Sinistra per Sansa” intende rappresentare le battaglie a favore della sanità pubblica, della difesa dell’ambiente e dei diritti e si pone in continuità con quanto fatto, in opposizione al governo Toti, dal gruppo consigliare regionale “Linea condivisa” guidato da Gianni Pastorino. I nostri candidati della provincia di Imperia sono in piena sintonia con le caratteristiche della lista “Linea Condivisa- Sinistra per Sansa” e rappresentano un mix di esperienze politiche e sociali dell’area di sinistra e ambientalista”.