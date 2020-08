Ceriana: ecco il nuovo ambulatorio medico, nel centro del paese e facilmente accessibile a tutti (Foto e Video)

E’ stato inaugurato oggi pomeriggio a Ceriana, sulla via principale del paese, il poliambulatorio medico, allestito nei locali al piano terra della Fondazione ‘Asilo Gian Maria Rubini’.

Il taglio del nastro è stato fatto dal Sindaco di Ceriana, Maurizio Caviglia, e dal vice Presidente della Regione, Sonia Viale. Con loro erano presenti anche gli Assessori Marco Scajola e Gianni Berrino. L’ambulatorio precedente era più difficile da raggiungere, soprattutto per le persone che hanno difficoltà di deambulazione e per gli anziani.

Si trova in pieno centro ed è stato realizzato dalla fondazione con il Presidente Piero Roverio, che ha dato la disponibilità dei locali. La presenza del medico di medicina generale è un problema molto sentito, anche perché è un punto di riferimento e l’iniziativa del Comune risulterà importante per Ceriana e per l’intera valle. Nell'ambulatorio opererà il Dottor Marco Brunengo.