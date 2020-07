Sanremo: a Villa Ormond tutto pronto per Rock in the Casbah 2020, questa sera il live di Beatrice Antolini sul palco immerso nel parco (Video)

In tempo di ripartenza nulla si cancella e tutto si trasforma. E così questa sera andrà in scena l’edizione 2020 di Rock in the Casbah, il festival live più longevo del Ponente che non si ferma e guarda al presente e al futuro.

L’appuntamento è fissato per le 21.30 a Villa Ormond, location alternativa alla ‘casa’ di Rock in the Casbah nel cuore del centro storico. Protagonista della 21ª edizione sarà Beatrice Antolini, raffinata e graffiante artista che abbiamo imparato a conoscere come direttrice d’orchestra per Achille Lauro durante il Festival di Sanremo 2020 e come polistrumentista di Vasco Rossi per il Vasco Non Stop Festival 2020.

Ha recentemente pubblicato il suo ultimo album “L’AB” (La Tempesta Dischi) prodotto arrangiato e suonato in toto, che si prepara a portare in tour live nell’estate 2020: un’occasione per scoprire Beatrice con una band al completo, in un continuo fondersi tra sessione ritmica e sonorità elettroniche. Una presenza magnetica la sua, che nella venue del parco ottocentesco troverà connubio perfetto, accompagnata da una line up di primo piano: Andrea Torresani, Raffaele Littorio e Donald Renda.