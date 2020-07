Sanremo: per l'estate 2020 il Ristorante Paolo e Barbara si sposta a Baia Benjamin

La notizia era nell’aria da qualche settimana e siamo ancora in attesa di una comunicazione ufficiale, ma possiamo oggi anticiparla per i nostri lettori: il ristorante Paolo e Barbara si trasferisce temporaneamente da Sanremo a Baia Benjamin, recuperando un locale chiuso da tempo e conosciuto per i suoi tavoli affacciati su una delle spiagge più belle della zona.

La coppia stellata si cimenta così in una nuova avventura, il Temporary Restaurant, in un posto molto bello, un angolo di Paradiso particolarmente adatto per chi cerca tranquillità nel verde ed in riva al mare insieme ad una cucina particolarmente curata e delicata.

In base alle prime indiscrezioni il nome del ristorante rimarrà lo stesso, ma prevede una impostazione “bistrot”, quindi meno informale e impegnativa del ristorante, ma garantendo ad un giusto prezzo piatti deliziosi e curati in ogni minimo particolare, basati su qualità e stagionalità dei prodotti.

Ricordiamo che Paolo uno dei più innovativi chef italiani, è stato protagonista di un film “Cuoco contadino” di Luca Guadagnino in cui ha raccontato i segreti della sua cucina. Le verdure, ma anche l’olio, che vengono utilizzati in cucina provengono dall’orto di Ospedaletti e dalla campagna di Castelvittorio, curate personalmente dallo chef.

In attesa di proporvi le immagini del locale e una prima recensione del nuovo locale, formuliamo a Paolo e Barbara i nostri migliori auguri.