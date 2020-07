Imperia: questa sera al Duomo di San Maurizio terzo concerto della 10a edizione delle 'Serate Leonardiane'

Questa sera alle 21, al Duomo di San Maurizio di Imperia, si svolgerà il terzo concerto della 10a stagione del festival internazionale “Serate organistiche leonardiane”. Ospite della serata il concertista tedesco Joerg Abbing, prestigioso interprete della musica organistica a livello internazionale.

Il programma davvero interessante per sonorità e tecnica con musiche di Johann Sebastian Bach, Cesar Franck, Louis Vierne ed improvvisazioni dello stesso Abbing, metterà in risalto appieno le molteplici sonorità dell’organo della concattedrale di S. Maurizio.

Nato a Duisburg nel 1969, inizia a studiare pianoforte e composizione con Alexander Meyer von Bremen e in organo con Günter Eumann. Studi di musica sacra protestante, organo, musicologia, storia dell'arte e studi tedeschi a Düsseldorf e Saarbrücken. Nel 1994 studia organo con Gaston Litaize.

Durante i suoi studi lavora con André Isoir, improvvisazione con Naji Hakim. Dal 1995 è cantore e organista presso la Collegiata Evangelica di St.Arnual a Saarbrücken. Jörg Abbing ha insegnato improvvisazione organistica alla Saar University of Music di Saarbrücken dal 1997-2011 ed è stato docente di pianoforte e organo presso l'Istituto episcopale per la musica sacra di Speyer dal 1997-2016. Insegna come docente ospite al "Festival de la musique improvisée" di Losanna / CH, nonché alla "Conferenza organistica" presso l'Università del Michigan ad Ann Arbor (USA). Nel 2002, la sua biografia del compositore francese Maurice Duruflé è stata pubblicata da Peter Ewers a Paderborn. Nel 2007 consegue il dottorato Dottorato in filosofia presso l'Università della Saarland con una tesi sulle opere d'organo Maurice Duruflé.

Nel 2011 ottiene la cattedra di pianoforte, improvvisazione e musicologia presso l'Università di Musica di Saarbrücken. Tiene concerti e corsi in patria e all'estero, numerose registrazioni radiofoniche e CD.

La stagione organistica “Serate organistiche Leonardiane”, vede la preziosa collaborazione del parroco del Duomo Monsignor Lucio Fabbris, senza dimenticare il grande appoggio degli anni precedenti del Rev. Don Ivo Raimondo, del Rev. Don Gustavo Del Santo, e da quest’anno di Monsignor Ennio Bezzone. In occasione dell’anniversario dei primi dieci anni di attività il festival quest’anno si pregia del sostegno del Comune di Imperia grazie all’interessamento del sindaco di Imperia Dott. Claudio Scajola ed alla sensibilità dell’assessore alla cultura Marcella Roggero. L’ingresso è libero ed i concerti verranno trasmessi in streaming su facebook in parte o integralmente.