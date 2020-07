Sabato Byc Fit Strong and Run, attività fisica tra i carruggi di Molini di Triora

Una giornata tra fitness e promozione del territorio, questo l'evento in programma sabato 25 luglio a Molini di Triora. "Byc Fit Strong and Run è un format sapientemente studiato che mira a migliorare la tua resistenza lavorando anche su tonificazione e mobilità" - spiegano gli organizzatori.



L'iniziativa prenderà il via alle 18 da piazza Roma (ritrovo alle 17.30). I partecipanti saranno guidati nei carruggi del borgo della Valle Argentina, facendo attività fisica in un contesto diverso e suggestivo, indossando le cuffie per tutto l'evento.



"Tutto si svolge in silent mode. I partecipanti ascolteranno le indicazioni dei trainer e una playlist selezionata. Ritmo di musica incalzante permettono di distrarsi dalla fatica e di eseguire gli esercizi con più facilità. Per partecipare è necessario prenotarsi a questo link" - concludono gli organizzatori.