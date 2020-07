Ventimiglia: spinning al tramonto per solidarietà, l'iniziativa nel weekend al Forte dell'Annunziata

Spinning al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia, un'occasione per pedalare al tramonto per solidarietà: pedalare per stare bene e fare del bene. L'evento è in programma sabato 18 e domenica 19 sulla splendida terrazza del Forte dell’Annunziata.



"Grazie al gruppo Arrows Spinning Team, capitanato da Fabio Mercenaro, a partire dalle 20 e 30 di sabato e dalle 20 di domenica, si potrà pedalare a ritmo di musica, ammirando uno dei tramonti più belli al mondo. Il ricavato dell’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Ventimiglia, sarà devoluto interamente per aiutare famiglie ventimigliesi in difficoltà" - spiegano gli organizzatori.



"Dunque una serata all’insegna di sport, divertimento, ma soprattutto solidarietà. I partecipanti saranno guidati a ritmo di musica dall’esperienza e passione di Mercenaro: istruttore federale Fispin, che vanta numerosi corsi formativi, anche internazionali, di qualifica" - sottolineano.



“Sono molto soddisfatto di poter realizzare un evento simile - commenta l’organizzatore - soprattutto per venire incontro a persone della nostra zona che sono in difficoltà e necessitano di aiuti concreti. Le famiglie saranno individuate dall’ufficio Servizi sociali del Comune di Ventimiglia, a cui va il mio ringraziamento. Vi invito numerosi a partecipare”.



"Le sue lezioni estive, per tutto il mese di luglio e agosto, si tengono presso il Marco Polo Beach. Appuntamenti settimanali: lunedì, mercoledì e venerdì alle 18 e 45 e alle 19 e 45. (Due turni su prenotazione). Per info e prenotazioni chiamare al numero: 3292549670" - concludono.