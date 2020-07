Domenica prossima escursione con Ponente Trekking ai 'Laghi Gemelli' nel parco del Mercantour

Si svolge domenica prossima l’escursione all’anello dei Laghi Gemelli nel parco nazionale del Mercantour, in val Fontanalbe una autentica gemma.

Presente lungo tutto il percorso sarà l’imponente mole del Monte Bego che a seconda della prospettiva appare come un essere soprannaturale dormiente, trasmettendoci le stesse emozioni percepite dagli antichi frequentatori delle sue pendici. Un suggestivo percorso che si snoda in un bosco di larici in una esplosione di colori in cui fa bella mostra di sè la flora estiva più appariscente.

Per informazioni ed iscrizioni: 391 104 26 08 e, per partecipare all’escursione è obbligatorio prendere visione e firmare per accettazione il regolamento d’escursione (QUI).