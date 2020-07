Sanremo: richiesta di Confartigianato in Comune, l'isola pedonale sul porto terminerà all'una e non alle due

Un’ora in meno su richiesta delle associazioni di categoria, per l’isola pedonale sull’area portuale di Sanremo, che viene instaurata ogni anno per garantire maggiore mobilità a piedi nella zona dei ‘baretti’ sul porto vecchio matuziano, nel corso dell’estate.

Instaurata il 20 giugno scorso, era inizialmente prevista tra le 20 e le 2. Nei giorni scorsi, con una nota inviata al Comune, la Confartigianato ha chiesto a palazzo Bellevue di anticipare di un’ora la riapertura della strada.

L’isola pedonale della zona portuale rimarrà attiva tutte le sere fino al 20 settembre e riguarda l’area tra il sottopasso Croce Rossa (con accesso consentito verso piazzale Vesco e corso Trento Trieste) e i giardini Vittorio Veneto. Nel pomeriggio, lo ricordiamo, è anche previsto dalle 18 il divieto di sosta nelle stesse aree.