Coronovirus: prosegue il calo dei positivi in Liguria, nessun morto anche oggi in tutta la regione

Il totale delle persone positive in Liguria ammonta a 1.482 (-54 rispetto a ieri). Gli ospedalizzati sono 57 in tutta la Regione di cui solo uno in terapia intensiva e 3 in meno di ieri. In isolamento domiciliare ci sono 202 persone (+1 rispetto a ieri). Il totale dei guariti con due test consecutivi negativi è 6.916 (+67).

Anche oggi non si registrano decessi in tutta la Liguria. In sorveglianza attiva in tutta la regione ci sono 391 persone, 35 meno di ieri. Il totale dei test effettuati è 141.472 (+1.562).

I positivi divisi per residenza-domicilio

Imperia - 141 (-4)

Savona - 153

Genova - 978

La Spezia - 22

Residenti fuori Regione (Estero) - 31

Altri in fase di verifica - 157

La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 - 7 (nessuno in terapia intensiva) -2

Asl 2 - 11 (nessuno in terapia intensiva) +2

San Martino - 7 (1 in terapia intensiva) -1

Galliera - 8 (nessuno in terapia intensiva) -2

Asl 3 - 14 (nessuno in terapia intensiva) +1

Asl 4 - 6 (nessuno in terapia intensiva) -

Asl 5 - 4 (nessuno in terapia intensiva) -1