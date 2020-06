Sanremo: degrado e sporcizia in una spiaggia libera di zona 'Tre Ponti', la segnalazione di una lettrice (Foto)

Una nostra lettrice, Patrizia B., torna a scriverci per un problema nella zona dei ‘Tre Ponti’ a Sanremo:

“Visto che l'ultima volta che ho scritto a voi per la rottura di una fognatura qualcosa si é mosso, magari sono fortunata anche stavolta. Vi scrivo in merito alla prima spiaggia dimenticata da Dio (ma non dagli incivili) all'inizio della strada dei ‘Tre ponti’, la prima in assoluto venendo da Sanremo. La spiaggia é terra di nessuno e, oltre a ciò che hanno portato le ultime mareggiate, ecco cosa si trova (nelle foto). Premetto che dal vivo é peggio”.